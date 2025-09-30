1-1. Panamá y Ucrania empatan en un partido con más interrupciones que emociones

Valparaíso (Chile), 30 sep (EFE).- Las selecciones de Panamá y Ucrania empataron este martes en la segunda jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en un partido jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso que tuvo poco ritmo y fue muy trabado en la segunda mitad.

Mientras Panamá sumó su primer punto en el torneo, Ucrania quedó como líder provisional, con 4 puntos, a la espera de lo que ocurra en el Corea del Sur-Paraguay que se jugará en esta misma sede a las 20:00 hora local (23 GMT).

Abrió el marcador para Ucrania desde los 11 metros el extremo Hennadii Synchuk (min. 6) y empató el encuentro Gustavo Herrera en el 36 para poner el 1-1.

Ucrania comenzó el partido muy fuerte, manejando el juego y la posesión con un Synchuk (CF Montréal) que transmitía continua sensación de peligro cada vez que recibía en banda derecha.

Los eslavos dominaron gran parte de la primera mitad, pero, al igual que les pasara en la primera jornada ante Corea del Sur, fueron de más a menos, confiando quizá demasiado en la tranquilidad que les daba tener el marcador a favor.

En el minuto 6, en una de las primeras jugadas con peligro del encuentro, Oleksandr Pyshchur fue derribado en el interior del área por Martin Krug al tratar de rematar de cabeza un centro de Mykola Kyrychok y el colegiado peruano Kevin Ortega señaló penalti.

El propio Pyshchur lanzó y falló la pena máxima, con la fortuna de que el árbitro mandó repetirla porque el portero panameño, Cecilio Burgess, se adelantó dos pasos antes de la ejecución.

Synchuk asumió la responsabilidad para la repetición del lanzamiento y esta vez sí batió a Burgess con un disparo raso y potente al palo izquierdo.

A partir de ese momento Ucrania dominó, teniendo buenas ocasiones para aumentar su ventaja, pero Panamá fue creciendo con el paso de los minutos, aunque le costó crear situaciones de peligro, con una Ucrania ordenada en defensa.

En el único fallo en defensa ucraniano, Panamá consiguió el premio del empate: tras una jugada en la que Krevsun y Vernattus no fueron seguros atrás, Kevin Walder logra sacar un centro al corazón del área eslava, donde Gustavo Herrera (Sporting San Miguelito) cabeceó, imponiéndose a los centrales y poniendo el 1-1 en el minuto 36.

La segunda mitad estuvo marcada por el ritmo bajo por parte de ambos equipos y por las continuas interrupciones del juego de Panamá, con pérdidas de tiempo de su portero, jugadores que se quedaban minutos tendidos en el suelo y un último cuarto de hora en el que prácticamente no se jugó.

Ucrania trató de buscar el gol de la victoria con base en la posesión de la pelota y Panamá con contragolpes rápidos tras recuperación, especialmente tras la entrada al partido de Rafael Mosquera (Millonarios), que hoy fue suplente.

El partido terminó sin mucho más que destacar, empate a uno entre Ucrania y Panamá que a priori sirve más a la selección europea, que se mantiene invicta tras dos jornadas.

Panamá, por su parte, se jugará la clasificación en la última jornada ante Corea del Sur. EFE

