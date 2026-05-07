A un mes de la segunda vuelta, Perú sigue a la expectativa de conocer al rival de Fujimori

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Lima, 7 may (EFE).- A un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 7 de junio, los peruanos siguen a la expectativa de conocer oficialmente al candidato que competirá con la derechista Keiko Fujimori por ocupar la jefatura de Estado, mientras el ultraderechista Rafael López Aliaga insiste, sin pruebas, en que se ha producido un fraude.

Cuando se ha contado el 98,48 % del sufragio, Fujimori tiene este jueves el 17,14 % de la votación, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,89 %.

Estas cifras, además de confirmar la presencia de Fujimori en la segunda vuelta, al haber recibido 2.832.377 votos, otorgan a Sánchez 23.362 votos de ventaja sobre López Aliaga, ya que el izquierdista suma 1.989.272 sufragios frente a 1.965.910 del ultraderechista.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detalló que ya se han contabilizado 91.364 actas de votación y solo queda pendiente que las oficinas locales del jurado electoral revisen 1.402 de estos documentos.

Mientras las elecciones generales se celebraron el pasado 12 y 13 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este jueves de que espera contar con los resultados totales de los comicios «a mediados de mayo».

Al respecto, la secretaria general del organismo, Yessica Clavijo, señaló que los jurados electorales especiales (JEE) deben culminar este jueves con la revisión de las actas observadas y que una vez que el JNE termine de resolver las apelaciones se solicitarán los resultados a la ONPE para proclamar los resultados finales por cada jurisdicción del país.

«Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximo a proclamar qué candidatos a la Presidencia de la República logran pasar a la segunda vuelta electoral», concluyó.

El jurado electoral ofreció estos detalles del proceso pocas horas después de que López Aliaga acusara a sus autoridades de haber dado un «golpe de Estado electoral» por no atender sus reclamaciones de que se anulen las elecciones o se convoque a un proceso complementario en los locales de Lima que fueron afectados por un retraso en la distribución del material electoral.

El candidato ultraderechista sostiene que los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima, donde tiene su mayor caudal electoral, fueron deliberados para supuestamente perjudicarlo, por lo que denuncia que ha sido víctima de un fraude, sin presentar pruebas contundentes.

Un informe de observación de la Asociación Civil Transparencia ha determinado que el impacto causado por el retraso no alteraría el resultado final de los comicios, mientras que la ONPE señala que los problemas afectaron al 1,34 % de las mesas de votación en Lima, pero a nivel nacional solo llegaron al 0,4% del total. EFE

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