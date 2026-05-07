Abren colegios electorales para votar en locales inglesas y regionales en Escocia y Gales

1 minuto

Londres, 7 may (EFE).- Los colegios electorales para votar en los comicios locales parciales en Inglaterra y en los regionales en Escocia y Gales abrieron este jueves a las 07:00 hora local (06:00 GMT), cita que permitirá conocer el nivel de apoyo que tiene el laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer.

Los colegios permanecerán abiertos hasta las 22:00 hora local (21:00 GMT), pero el grueso de los resultados, sobre todo los de Escocia y Gales, se conocerán el viernes por la tarde.

En Inglaterra están en juego 5.000 puestos de concejales de 136 consistorios -del total de 317 que tiene esta nación-, mientras que en Escocia se elegirá a los 129 miembros del Parlamento de Edimburgo (autonómico), de los que 73 corresponden a las circunscripciones en que está dividida Escocia y 56 son representantes de las regiones.

En Gales los votantes elegirán el nuevo Parlamento de Cardiff (llamado Senedd), que en esta cita electoral quedará ampliado: de los 60 escaños pasará a 96, seis por cada una de las 16 circunscripciones en que está dividida Gales. EFE

vg/ah