Abren las urnas en elecciones organizadas por la junta militar en Birmania

Las elecciones legislativas comenzaron el domingo en Birmania, en un proceso de un mes fuertemente controlado por la junta militar, que lo califica como un retorno a la democracia a cinco años de la deposición del último gobierno civil.

Un periodista de la AFP constató la apertura de un puesto de votación en el distrito de Kamayut, en Rangún, cerca de la casa de la exlíder y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien permanece en prisión desde el golpe militar de febrero de 2021.

La junta disolvió también el popular partido de Suu Kyi, cuyos líderes se exiliaron o están detenidos.

Tanto la ONU como numerosos países han criticado el proceso electoral, que consideran un intento de la junta de legitimar el régimen militar.

El promilitar Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo está proyectado para emerger de la votación como la principal fuerza política del país del sudeste asiático.

Con una población de unos 50 millones de habitantes, el país vive una guerra civil y no hay votación en las zonas bajo control rebelde.

En los territorios controlados por la junta, las primeras tres rondas de votación comenzaron a las 06H00 (23H30 GMT de sábado), incluyendo distritos de las ciudades de Rangún, Mandalay y la capital Naipidó.

Sin embargo, en los días previos a la votación no se observaron los mitines masivos y entusiastas que comandaba Suu Kyi.

«Es imposible que esta elección sea libre y justa», comentó Moe Moe Mying, quien lleva dos meses «huyendo» de los ataques aéreos militares en su aldea.

«¿Cómo podemos apoyar una elección controlada por la junta cuando estos militares han destruido nuestras vidas?», preguntó esta mujer de 40 años, en declaraciones a AFP en la región central de Mandalay.

«Estamos sin casa, ocultos en la selva y viviendo entre la vida y la muerte», agregó.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, no respondió a las solicitudes de AFP de una entrevista.

Sin embargo, el líder ha dicho que las elecciones son un camino a la reconciliación.

