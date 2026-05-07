Actriz demanda a James Cameron y Disney por el uso de su rostro para personaje de ‘Avatar’

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Nueva York, 7 may (EFE).- La actriz indígena peruanoestadounidense Q’orianka Kilcher ha demandado al director James Cameron, a la compañía Walt Disney y a otras empresas por haber utilizado sin su conocimiento y consentimiento sus rasgos faciales para el personaje protagónico de Neytiri de la taquillera película ‘Avatar’ (2009).

Kilcher afirma en su demanda, presentada en el Tribunal federal para el Distrito Central de California (Estados Unidos), que poco después de actuar como Pocahontas en ‘The New World’ (El nuevo mundo, 2005), de Terrence Malick, cuando tenía 14 años, Cameron extrajo sus rasgos faciales de una fotografía de un anuncio de promoción del filme y ordenó que se usara como base de Neytiri.

«Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa una línea muy importante. Este acto es profundamente reprobable», afirma la actriz en su demanda, a la que tuvo acceso la revista especializada Variety.

Según la información publicada este jueves, la intérprete reitera en el escrito que «nunca» autorizó el uso de su imagen «ni en ‘Avatar’ ni en ningún producto o promoción relacionada».

Esa imagen se reprodujo en bocetos de producción, fue esculpida en maquetas tridimensionales, escaneada con láser para crear modelos digitales de alta resolución y distribuida entre varios proveedores de efectos visuales para conformar la imagen del personaje, destaca además la publicación.

Luego se proyectó en cines, carteles, productos de marketing, secuelas y reestrenos, dado el carácter protagónico del personaje.

Kilcher conoció a Cameron en un evento benéfico en 2009, poco después del estreno de ‘Avatar’, y éste la invitó a visitar su oficina, lo que hizo una semana más tarde. Ese día el director no estaba, pero su equipo le obsequió con una copia enmarcada de un boceto que Cameron hizo acompañado por una nota con el mensaje: «Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima».

«Cuando recibí el boceto de Cameron, pensé que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo», afirmó la actriz al tribunal.

Sin embargo, Kilcher se enteró de la verdad a finales del año pasado, cuando vio un vídeo de una entrevista a Cameron en las redes sociales en el que admite que «la fuente original fue una foto del ‘LA Times’ de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. En realidad es ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante», según la demanda.

La actriz afirma que es «profundamente inquietante» saber que su rostro «fue tomado y utilizado sin mi conocimiento ni consentimiento para ayudar a crear un activo comercial que ha generado un enorme valor para Disney y Cameron».

«La denuncia describe un proceso creativo deliberado de conversión de analógico a digital que se apropió indebidamente de la identidad de la Sra. Kilcher», indicó Asher Hoffman, uno de los abogados de Kilcher, citado por ‘Variety’.

La intérprete, que también asegura en la demanda que los acusados ​​violaron la ley de pornografía ‘deepfake’ recientemente promulgada en California (EE.UU.), reclama daños compensatorios y punitivos, la devolución de las ganancias por el uso de su imagen, medidas cautelares y rectificación pública. EFE

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