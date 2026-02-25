Adam Bareiro se estrena con un doblete en el triunfo de Boca por la Copa Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- El paraguayo Adam Bareiro convirtió este martes un doblete en su estreno en Boca Juniors que significó la victoria por 2-0 ante Independiente de Chivilcoy en la ronda de treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

En un partido disputado en el estadio Padre Martearena, de la ciudad de Salta, Boca logró un triunfo holgado que le permitió clasificarse a los dieciseisavos de final, ronda en la que se enfrentará ante el vencedor del duelo que protagonizarán Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

De esta manera, el equipo que conduce Claudio Úbeda dejó atrás tres partidos sin triunfos en el torneo Apertura luego de la derrota ante Vélez Sarsfield (2-1) como visitante y los empates en casa, además sin goles, con Platense y Racing Club.

Los otros equipos que ya tienen su pasaporte asegurado a la segunda instancia de esta edición de Copa Argentina son Deportivo Riestra, Midland, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, River Plate, Aldosivi, Independiente Rivadavia, Tigre, Talleres de Córdoba, Platense, Lanús, Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

La Copa Argentina continuará este miércoles con los cruces San Martín de San Juan-Deportivo Madryn y Godoy Cruz-Deportivo Morón. EFE

