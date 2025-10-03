The Swiss voice in the world since 1935
Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán el drama bélico ‘Alone at Dawn’

Los Ángeles (EE.UU.), 3 oct (EFE).- Los actores Adam Driver y Anne Hathawat protagonizarán ‘Alone at Dawn’, un drama bélico basado en hechos reales dirigido por el cineasta estadounidense Ron Howard (‘Una mente maravillosa’), informó este viernes Deadline.

La película, producida por Amazon MGM Studios, está basada en el libro de título homónimo de Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz, que a su vez se inspiraron en la historia del controlador de combate de la Fuerza Aérea John Chapman, muerto durante una operación en Afganistán en 2002.

El filme narra cómo años después de que Chapman combatiera para salvar a sus compañeros soldados, un oficial de inteligencia se esfuerza por demostrar la valentía del sargento fallecido, liderando una investigación que finalmente le aseguraría la Medalla de Honor en 2018, explica la revista especializada.

Amazon prevé el estreno de este proyecto en cines, aunque por el momento no tiene fecha.

El anuncio coincide para Hathaway con el rodaje de ‘El diablo viste de Prada 2’ y la finalización de la esperada ‘La Odisea’, la adaptación de la epopeya griega de Christopher Nolan.

Por su parte, Driver aparecerá próximamente en la comedia dramática ‘Father Mother Sister Brother’. EFE

mvg/ygg/psh

