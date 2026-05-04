Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por obras en una casa no declarada, según testigo

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Buenos Aires, 4 may (EFE).- El jefe de Gabinete de Argentina y mano derecha del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares en efectivo por obras en una casa que no declaró hasta que la Justicia argentina comenzó a investigarlo por enriquecimiento ilícito, según declaró este lunes ante la Fiscalía el constructor que hizo las reformas de la vivienda.

El patrimonio de Adorni se encuentra actualmente bajo investigación judicial tras una serie de denuncias por la compra de propiedades y lujosos viajes al exterior que no condicen con los ingresos declarados del funcionario.

En ese marco, el contratista Matías Tabar declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte del jefe de Gabinete, según informaron este lunes medios locales.

El testigo aportó detalles de las reformas realizadas a la propiedad -de 400 metros cuadrados-, que incluyen la construcción de una piscina con cascada artificial.

La casa, adquirida en 2024 por unos 120.000 dólares -mediante un préstamo no bancario que Adorni tomó de dos mujeres policías- y ubicada en un barrio exclusivo de las afueras de Buenos Aires, no fue declarada hasta mediados de abril pasado, una vez desatado el escándalo.

Además de esta vivienda, la investigación conducida por el fiscal Gerardo Pollicita también se centra en la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires.

Al parecer, otras dos mujeres jubiladas -que aseguraron no conocerlo- le prestaron, sin intereses, buena parte del dinero para esta última adquisición.

Por otro lado, se investigan dos viajes familiares de Adorni: uno realizado el pasado febrero en avión privado con destino a Uruguay y otro de casi 15 días a Aruba, hacia donde voló en primera clase y se alojó en un hotel de lujo.

Las recientes declaraciones de los testigos sobre las operaciones inmobiliarias y los viajes al exterior que realizó junto a su familia señalaron a la fiscalía que Adorni gastó casi 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con los ahorros de su última declaración jurada, que fueron de 42.500 dólares.

El jefe de Gabinete se defendió el pasado 29 de abril de las acusaciones en su contra durante una tensa sesión en la Cámara de Diputados, a la que asistió Milei para darle su respaldo y donde aseguró: «No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia».

Este lunes, Adorni esquivó las preguntas sobre sus bienes en una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo. EFE

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