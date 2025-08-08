Aeropuerto de San Petersburgo estima daños por drones ucranianos en 2 millones de dólares

Moscú, 8 ago (EFE).- El aeropuerto de Púlkovo, en la ciudad rusa de San Petersburgo, estima los daños causados por la interrupción de vuelos a causa de los ataques de drones ucranianos en casi 2 millones de dólares, informó este viernes el diario Kommersant.

«Estimamos que los daños por el cierre temporal se traducen en entre 100 y 150 millones de rublos, aunque el coste para las aerolíneas puede ser mucho mayor», afirmó Asiat Jalvashi, director de aviación comercial del aeropuerto de Púlkovo.

Según afirma, los aeropuertos y las aerolíneas, incluidas las internacionales que operan en Rusia, se han tenido que adaptar a las nuevas circunstancias de constantes cierres temporales de aeropuertos y de espacio aéreo que crea grandes irregularidades en el horario de vuelos.

Jalvashi explica que con Moscú se han establecido vuelos con aviones de mayor fuselaje para poder transportar un mayor número de pasajeros que han visto alterados sus horarios.

Las aerolíneas extranjeras, mientras tanto, se han visto obligadas a añadir vuelos adicionales para cumplir con las obligaciones con sus clientes ante retrasos y cancelaciones.

Anteriormente, circularon rumores sobre el desvío de vuelos de los aeropuertos de la capital rusa hacia San Petersburgo, donde hay menos ataques, sin embargo esto fue desmentido por el copropietario del aeropuerto de Vnúkovo, en Moscú, Vitali Vantsev.

Los ataques diarios de drones ucranianos obligan constantemente a paralizar los aeropuertos de distintas regiones rusas, sobre todo de aquellos que se encuentran entre Moscú y la frontera ucraniana, pero también otros más lejanos como el de Volgogrado, a 900 kilómetros al sudeste de la capital rusa.

Hoy mismo el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber derribado 30 drones ucranianos. EFE

