Afganistán recupera la conexión a internet tras casi 48 horas de apagón
Kabul, 1 oct (EFE).- La conexión a internet y las telecomunicaciones se restablecieron este miércoles en Afganistán después de casi 48 horas sin conexión en este país asiático.
Por el momento, no se han identificado los motivos del apagón de internet, aunque un trabajador de una empresa de telecomunicaciones precisó a EFE que la desconexión ocurrió tras una orden del Gobierno de facto talibán, algo que el portavoz de los fundamentalistas había negado anteriormente, atribuyendo la situación a obras de mantenimiento. EFE
