Afganistán recupera la conexión a internet tras casi 48 horas de apagón

Kabul, 1 oct (EFE).- La conexión a internet y las telecomunicaciones se restablecieron este miércoles en Afganistán después de casi 48 horas sin conexión en este país asiático.

Por el momento, no se han identificado los motivos del apagón de internet, aunque un trabajador de una empresa de telecomunicaciones precisó a EFE que la desconexión ocurrió tras una orden del Gobierno de facto talibán, algo que el portavoz de los fundamentalistas había negado anteriormente, atribuyendo la situación a obras de mantenimiento. EFE

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

