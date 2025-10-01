Afganistán recupera la conexión a internet tras casi 48 horas de apagón

Kabul, 1 oct (EFE).- La conexión a internet y las telecomunicaciones se restablecieron este miércoles en Afganistán después de una interrupción de las mismas de casi 48 horas

Por el momento, no se han identificado los motivos del apagón de internet, aunque un trabajador de una empresa de telecomunicaciones precisó a EFE que la desconexión ocurrió tras una orden del Gobierno de facto talibán, algo que el portavoz de los fundamentalistas había negado anteriormente, atribuyendo la situación a obras de mantenimiento.

«Los datos de la red en vivo muestran la restauración parcial de la conectividad a Internet en Afganistán en medio de la indignación tras un apagón nacional de telecomunicaciones de dos días», dijo en un mensaje en la red social X la organización internacional de monitoreo del acceso a internet NetBlocks.

A las 17:00 horas del miércoles (12:30 GMT), la conectividad se mantenía en el 56 %, según la organización.

Los ciudadanos de Afganistán vivieron un ambiente de miedo e incomunicación, ya que se vio detenida la actividad de los medios y se interrumpieron todas las conexiones con el país.

«Me siento como un muerto en vida. Ni siquiera sabemos qué nos está pasando ni por qué está ocurriendo eso», dijo Haidar Khan, residente en Kabul, a EFE durante el apagón.

«Estoy en Kabul pero mi familia es en Laghman. Deben de estar profundamente preocupados por mí, y yo también lo estoy por ellos, pero todas las vías de comunicación han sido bloqueadas. Recibo una remesa mensual desde el extranjero, pero con el internet y los servicios telefónicos caídos, simplemente no hay manera de gestionar nada en este momento», añadió.

Los vuelos con destino al aeropuerto de Kabul, la actividad en los bancos y en empresas de servicios se ha visto afectada.

Rohani, residente en la capital, dijo a EFE que la interrupción de servicios le impidió poder extraer sus salario de una sucursal bancaria.

El director de una empresa de servicios financieros afirmó que miles de millones de afganis (la moneda de este país) se pusieron en riesgo durante el apagón.

Ahora, la principal preocupación de la ciudadanía es que vuelvan a producirse cortes.

«Tememos que vuelvan a cortar el internet. Afganistán era como una prisión: todo estaba cerrado. Lo único que los talibanes no controlan es el oxígeno; si pudieran, también lo habrían cortado», dijo el estudiante de Medicina Alia Alkozai a EFE.

La ONU y organizaciones humanitarias pidieron a los talibanes a lo largo de las jornadas del martes y el miércoles el restablecimiento de la conexión.

Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) señalaron los fundamentalistas, que ejercen el poder desde agosto de 2021, por la desconexión. Algo que negó el portavoz de los talibanes, Zbihullah Mujahid.

A mediados de septiembre, los talibanes ordenaron cortes del acceso a internet por fibra óptica en algunas regiones del norte del país, argumentando que las medidas se habían tomado para prevenir «actividades inmorales». EFE

