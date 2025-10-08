Agentes rusos detienen a sospechoso de atentado con bomba contra coche de un alto militar

Moscú, 8 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas han detenido en la región de Moscú a un sospechoso de atentado con bomba contra el vehículo de un alto militar del Ministerio de Defensa del país, informó hoy el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.

Según el comunicado oficial, citado por la agencia Interfax, «siguiendo las instrucciones de su superior, el sospechoso fabricó dos artefactos explosivos», uno de los cuales colocó en un escondite en Moscú y el otro lo utilizó para hacer estallar el automóvil de la víctima.

El FSB asegura que el detenido contactó por cuenta propia con representantes de servicios especiales ucranianos para cometer ese y otros delitos, como «recopilación de información sobre una empresa militar en la región de Altái».

Durante el registro del domicilio del sospechoso, la Policía incautó explosivos de fabricación casera y equipos de comunicación que contenían correspondencia con su supervisor ucraniano.

Los cargos que enfrenta el detenido incluyen alta traición y le pueden acarrear una pena de cárcel de hasta 20 años.EE

