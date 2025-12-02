Agricultores mexicanos reconocen apertura de Sheinbaum para reforzar marco legal del agua

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la apertura mostrada durante el análisis del nuevo marco jurídico del agua, una de las reformas estructurales que el Gobierno ha impulsado en las últimas semanas y que ha generado amplio debate entre legisladores, especialistas y sectores productivos.

En un comunicado, el organismo que agrupa a los principales actores del sector agroalimentario afirmó que el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) incorporaron propuestas técnicas que fueron construidas de manera conjunta y enriquecidas en los foros y audiencias públicas realizados en la Cámara de Diputados.

“Reconocemos a la presidenta de México(…) por la apertura y disposición mostrada durante el análisis del nuevo marco jurídico del agua, en el cual fueron consideradas propuestas construidas conjuntamente con la Conagua”, señaló el CNA.

El Consejo destacó que sus planteamientos estuvieron orientados a “salvaguardar tanto el derecho humano al agua como al de la alimentación, fortalecer la certeza jurídica, promover una gestión hídrica eficiente, optimizar la operación de los sistemas productivos y proteger los derechos de los usuarios”.

La reforma al marco jurídico del agua —pendiente desde la derogación de la Ley de Aguas Nacionales ordenada por la Suprema Corte y retrasada durante varios gobiernos— es uno de los componentes de la agenda legislativa prioritaria de la Administración de Sheinbaum, junto con los cambios constitucionales en materia energética, judicial y de bienestar.

El sector agropecuario ha expresado preocupación porque una nueva ley afecte concesiones, productividad y seguridad alimentaria.

En su mensaje, el CNA subrayó que el nuevo marco legal debe “contener bases sólidas, ser eficaz, equilibrado y de largo plazo, para garantizar el patrimonio de los agricultores y el bienestar para toda la población”.

Asimismo, confió en que el proceso legislativo logre un consenso amplio.

“Confiamos en que, mediante el diálogo, la voluntad de todas las partes y manteniendo el bienestar de México al centro, alcanzaremos una legislación que fortalezca al campo y lo impulse a ser más productivo, justo y sostenible”, indicó el mensaje.

El organismo también señaló que continuará colaborando con el Gobierno federal “hasta que todas las preocupaciones de los agricultores, ganaderos y la agroindustria queden solucionadas”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector, mediante una colaboración «proactiva y responsable en favor de México, del campo y de la soberanía alimentaria”.

La discusión legislativa del nuevo marco jurídico del agua continua, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías recurrentes, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola, que consume cerca del 75 % del agua disponible para consumo. EFE

