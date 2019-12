El problema al que se enfrentan los ahorradores domésticos se explica en la popularidad que tiene la divisa suiza. En medio de la incertidumbre económica mundial y la baja rentabilidad de muchas inversiones, la gente comenzó a optar por deshacerse de parte de sus activos para comprar francos suizos. No ganaba mucho dinero con ello, pero se aseguraba de no perder.

El agobio de los tipos de interés negativos Matthew Allen 12 de diciembre de 2019 - 09:00 Los ahorradores suizos comenzaron a pagar la factura de la elevada demanda que existe de francos suizos a nivel mundial. El número de clientes del sistema financiero helvético que están recibiendo intereses negativos por sus depósitos crece y no hay señales de que esta tendencia se revierta. El problema al que se enfrentan los ahorradores domésticos se explica en la popularidad que tiene la divisa suiza. En medio de la incertidumbre económica mundial y la baja rentabilidad de muchas inversiones, la gente comenzó a optar por deshacerse de parte de sus activos para comprar francos suizos. No ganaba mucho dinero con ello, pero se aseguraba de no perder. Así funcionaron las cosas hasta el 2015, año en el que el Banco Nacional de Suiza (BNS) decidió introducir tasas de interés negativas. Esto significó que, literalmente, el BNS empezara a cobrar a los bancos nacionales cada vez que éstos depositaban recursos en sus arcas después de un cierto umbral. Exclusivamente en 2018, esta política les costó a los bancos alrededor de 2 000 millones de francos suizos (2 000 millones de dólares). Resistieron tanto como pudieron, pero empezaron ya a transferir el daño a los clientes con activos en francos suizos. Hay más instituciones de crédito, además del ZKB, que están otorgando tipos de interés negativos. De acuerdo con Moneyland, grupo especializado en la comparación de precios, muchos bancos están fijando el monto a partir del cual ofrecen intereses negativos a individuos y a algunas compañías. Esta lista incluye a bancos como el PostFinance -entidad financiera vinculada al servicio de correos suizo-, Swissquote -banco digital-, UBS o Credit Suisse. Más abajo el listón En algunos casos, el listón ha sido bajado para incluir a más clientes. En noviembre, PostFinance dijo que utilizaría los intereses negativos en cuentas de más de 250 000 francos suizo, pero de forma selectiva. Hasta entonces, el límite que había fijado era de 500 000 francos suizos. “Para los clientes que solo quieren proteger sus activos líquidos con nosotros establecimos el umbral de los 250 000 francos suizos. Pero para los clientes que tienen una interacción estrecha con nosotros y utilizan una amplia gama de nuestros productos y servicios, el umbral de los 500 000 francos suizos seguirá usándose”, dijo a la emisora pública expresó a la emisora pública suiza SRF. Y hay claros indicios de que este mal podría agudizarse pues el BNS dijo en noviembre que las tasas de interés negativas, actualmente ubicadas en -0.75%, podrían ir más lejos.