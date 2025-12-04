AI pide presionar a la RD del Congo y a Ruanda para que dejen de apoyar a grupos rebeldes

Nairobi, 4 dic (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) a ejercer «presión directa y constante» sobre los líderes de la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda para que dejen de respaldar a «grupos armados abusivos» en el este congoleño.

El director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah, denunció que los líderes mundiales conocen los asesinatos cometidos en el este de la RDC por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, y por las milicias aliadas del Ejército congoleño conocidas como «wazalendo» («patriotas» en suajili) «y optan por ignorarlos».

«Los funcionarios de Estados Unidos, la UE y la UA deben dar prioridad a detener los abusos contra los derechos humanos. Hasta que los diplomáticos impongan consecuencias a los respaldos del M23 y los wazalendo, los civiles congoleños seguirán sufriendo», aseguró Chagutah en un comunicado.

AI alertó de que la firma del acuerdo de paz entre el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, prevista este jueves en Washington, tiene lugar mientras la violencia continúa en el este congoleño «con un inmenso sufrimiento para los civiles».

Así, pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha auspiciado en los últimos meses negociaciones entre la RDC y Ruanda, presionar al M23 y a los líderes ruandeses y congoleños para que pongan fin a los abusos en curso contra los civiles y «dejar claro que se les exigirá responsabilidad individual por no respetar el acuerdo».

La organización pro derechos humanos recordó que, pese a que EE.UU. y Catar han liderado los esfuerzos diplomáticos en los últimos ocho meses, estos «no han tenido ningún impacto tangible en la vida de los civiles congoleños», que siguen enfrentándose a «graves abusos» contra los derechos humanos a manos de los rebeldes.

«Miles de civiles están atrapados entre dos fuerzas brutales. Por un lado, se enfrentan a ejecuciones sumarias, torturas, violaciones en grupo y secuestros por parte del M23, respaldado por Ruanda. Por el otro, son asesinados, maltratados, secuestrados y violados por miembros de los Wazalendo», remarcó Chagutah.

Se espera que Tshisekedi y Kagame, quienes ya han llegado a Estados Unidos, firmen un acuerdo de paz destinado a poner fin a más de tres décadas de tensiones y avanzar hacia la estabilidad en el este de la RDC.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

