Air France-KLM modera su previsión de crecimiento por la guerra en Oriente Medio

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El gigante franco-neerlandés del transporte aéreo Air France-KLM moderó el jueves su previsión de crecimiento para 2026 por la guerra en Oriente Medio y el consecuente encarecimiento del keroseno.

El grupo prevé aumentar sus capacidades entre 2 y 4%, contra el 3-5% previsto anteriormente.

Pero «todos los destinos se mantienen», declaró a la prensa el director general, Benjamin Smith, al presentar los resultados del primer trimestre.

En esta época generalmente floja para el sector, las pérdidas del grupo aumentaron un 1% hasta 252 millones de euros (casi 295 millones de dólares).

La facturación, por contra, aumentó en un 4%. También mejoró, en un 2,3%, el número de pasajeros hasta 22,3 millones y la tasa de ocupación de los aviones (+0,3 puntos hasta 86,3%).

Pero el encarecimiento del keroseno amenaza las perspectivas.

«Si el incremento de precios del carburante no se refleja todavía en los resultados que presentamos, afectará en los próximos trimestres», dijo Smith.

Air France-KLM prevé pagar 9.300 millones de dólares en carburante este año, un 35% más que en su última estimación, publicada antes del estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

Este monto representa más del 28% de la facturación del grupo en 2025.

El grupo también descartó por ahora problemas de escasez de combustible y afirmó que el gobierno neerlandés les garantizó suficiente carburante «al menos para los próximos seis meses», dijo su director financiero Steven Zaat.

Con solo el 2% de sus conexiones a Oriente Medio, la región donde el tráfico está perturbado, el grupo celebró «muy buenas actuaciones» en otras regiones como «el Atlántico Norte, América Central y del Sur y Asia».

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