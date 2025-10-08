Airbus se acerca a su objetivo de 820 entregas de aviones en 2025 con 507 en 9 meses

París, 8 oct (EFE).- Airbus aceleró claramente las entregas de aviones a sus clientes en septiembre, con 73 sólo durante ese mes, pero con 507 desde comienzos de año está todavía a una distancia considerable del objetivo que se ha marcado de 820 en 2025.

En un comunicado publicado este miércoles, el fabricante aeronáutico europeo indicó que 41 clientes recibieron esas 73 aeronaves el mes pasado.

En paralelo, Airbus recibió encargos para 10 aparatos y acumula una cartera de pedidos de 610 en 2025.

Hasta ahora, la compañía mantiene el objetivo de poner en manos de sus clientes 820 aviones este año, pese a los retrasos que se han ido acumulando, sobre todo en la primera parte del año porque los motores tardaban más de lo esperado en llegar a las plantas de ensamblaje de Airbus.

Esos retrasos dieron lugar a la acumulación de aviones que estaban ensamblados en las instalaciones de Airbus pero a la espera de sus motores, que llegaron a ser 60, pero cuyo número ha disminuido.

En 2024, Airbus entregó 766 aviones comerciales, lo que significa que no consiguió cumplir su objetivo de 770 que había tenido que revisar a la baja a mediados de año, ante los cuellos de botella que han estado atravesando muchos de sus proveedores. EFE

