Al menos 10 muertos en una ciudad del sur de Pakistán que ha alcanzado los 44 grados

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Islamabad, 5 may (EFE).- Al menos 10 personas murieron en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, debido a una ola de calor extremo que alcanzó los 44 grados, la temperatura más alta registrada en un mes de mayo en los últimos ocho años.

«Recibimos 10 cadáveres de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años provenientes de diferentes áreas de la ciudad», declaró a EFE el portavoz del servicio de rescate Edhi, la principal organización benéfica y red de ambulancias del país, Azeem Khan.

El portavoz de Emergencias señaló que las muertes se produjeron el lunes a causa del calor extremo, según los informes forenses, y aseguró que los cuerpos aún permanecen en la morgue sin identificar.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) activó protocolos de emergencia y puso a los hospitales en alerta máxima ante temperaturas muy superiores a la media que amenazan a millones de personas en todo el país.

La NDMA advirtió el lunes que el aumento de las temperaturas durante el verano podría acelerar el derretimiento de los glaciares y la nieve, aumentando el riesgo de inundaciones en áreas montañosas, por lo que el organismo desaconsejó viajar a las regiones altas del país.

Karachi registró su día más caluroso de mayo desde 2018, con temperaturas que se dispararon por encima de los 44 grados, según el Departamento Meteorológico de Pakistán (PMD).

La ciudad costera, donde residen más de 20 millones de personas, ya enfrenta escasez de agua debido a la rotura de tuberías y a cortes de luz excesivos.

En junio de 2015, más de 1.200 personas murieron a causa de una severa ola de calor en la misma ciudad, en uno de los países considerados más afectados por los impactos del cambio climático a nivel mundial. EFE

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