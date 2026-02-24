Al menos 14 muertos y cerca de 500 desalojados por las lluvias en una ciudad de Brasil

São Paulo, 24 feb (EFE).- Al menos 14 personas murieron y otras 440 tuvieron que ser desalojadas de sus hogares por un fuerte temporal de lluvias que ha azotado la ciudad brasileña de Juiz de Fora, en el sureste del país, informaron este martes fuentes oficiales.

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han causado numerosos deslizamientos de tierra, la caída de árboles e inundaciones en algunos barrios de este municipio del estado brasileño de Minas Gerais, según señaló la Alcaldía en sus redes sociales.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de perros rastreadores, continúan movilizados en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre las que no se ha informado un número determinado.

La situación «crítica» ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de calamidad pública y a pedir a la población que se resguarden en «puntos de seguridad».

El Ayuntamiento de Juiz de Fora, ciudad que posee alrededor de medio millón de habitantes, ha suspendido las actividades en los colegios municipales y ha habilitado tres de estos para albergar a los afectados.

Según la Alcaldía, este es el mes de febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, que ya acumula 584 milímetros de agua acumulados en el periodo, más del doble de lo previsto.

Para este martes, además, se esperan más precipitaciones.

Brasil ha registrado en los últimos años diversos eventos climáticos extremos como consecuencia de fuertes temporales, sobre todo en la región sur y sureste del país, donde se concentra la mayoría de la población.

Uno de los más graves y recientes tuvo lugar en mayo de 2024 en el estado de Rio Grande do Sul, donde murieron unas 180 personas y muchas ciudades, incluida Porto Alegre, la capital regional, quedaron anegadas por el agua durante semanas.

El país suramericano también ha atravesado graves episodios de sequía en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta. EFE

