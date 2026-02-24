Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias en Brasil

afp_tickers

3 minutos

Al menos 20 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron este martes los bomberos.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 4 en el de Ubá, según el último balance oficial.

Las intemperies provocaron que se desbordara un río, inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais también busca a «decenas» de desaparecidos, confirmó un portavoz de los bomberos a la AFP.

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomao, decretó el estado de calamidad pública ante la «gravísima situación» por las precipitaciones «intensas y persistentes».

Según Salomao, este ha sido el febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados: el doble de lo que se esperaba para todo el mes.

– Situación «extrema» –

El temporal comenzó en la tarde del lunes, en una región de valles cercana al límite con el estado de Rio de Janeiro.

«Los barrios están aislados» y la situación es «extrema», dijo Salomao en un mensaje en video, y detalló que se registraron al menos 20 deslizamientos de tierra.

«La Defensa Civil estima además en 440 personas» el número de vecinos que debieron dejar sus hogares y reciben «apoyo de la alcaldía para su acogida y alojamiento provisorios», agregó la alcaldía en X.

Los bomberos fueron convocados para atender «incidentes de inundaciones, deslizamientos de tierra y riesgo estructural en márgenes y áreas próximas al río» Paraibuna que desbordó, indicó por su parte el teniente Henrique Barcellos, portavoz de los bomberos de Minas Gerais.

«Las acciones se concentran en la localización de víctimas y el retiro de habitantes de áreas de riesgo», agregó en un video.

En redes sociales circulan imágenes de rescatistas trabajando con excavadoras en zonas sepultadas por la tierra, con viviendas completamente destruidas.

Algunos vecinos registraron edificaciones derrumbándose en pocos segundos, debido al daño estructural que sufrieron.

En las imágenes también puede verse calles y avenidas anegadas, con el agua circulando con fuerza a gran altura, mientras bomberos trabajan con equipos especiales para evacuar a personas a punto de ahogarse.

Las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales.

Brasil ha sufrido diferentes tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia del país.

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro.

Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático.

Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta hoy.

ffb/app/nn