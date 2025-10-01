Al menos 25 muertos y cien heridos tras derrumbarse una iglesia en construcción en Etiopía

Adís Adeba, 1 oct (EFE).- Al menos 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este miércoles tras el derrumbe parcial de una iglesia en construcción en la región etíope de Amhara (norte), informaron a EFE autoridades sanitarias locales.

“Hasta el momento hemos confirmado 25 fallecidos y más de un centenar de heridos”, dijo a EFE por teléfono Gota Tesfaye, director del Hospital de Primaria de la ciudad Arerti, quien precisó que entre las víctimas figuran niños y ancianos.

El accidente se produjo hacia las 02:45 hora local (23:45 GMT del martes), cuando numerosos fieles subieron a un andamio de la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam en esa urbe, situada a unos 130 kilómetros al este de la capital del país, Adís Abeba, para participar en la festividad anual de Santa María.

Sin embargo, el peso acumulado provocó el derrumbe de la estructura.

Quince personas con heridas graves fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Adama, en la región central de Oromía, y Adís Abeba para recibir atención especializada, mientras que el hospital local pidió ayuda a la Cruz Roja para atender a los heridos.

El alcalde de Arerti, Teshale Tilahun, advirtió a EFE por teléfono de que el número de víctimas mortales podría aumentar. “La cifra podría llegar a 30. Es una pérdida trágica para la comunidad”, aseveró.

Imágenes difundidas en las redes sociales de la administración local muestran la sección colapsada del templo cubierta de escombros, mientras residentes y seres queridos de las víctimas se congregaron en el lugar.

Los derrumbes de infraestructuras son frecuentes en Etiopía. En 2024, un edificio residencial se desplomó en Adís Abeba, causando siete muertos.

En 2022, otro colapso en Merkato, uno de los mercados abiertos más grandes de África y ubicado en la capital, causando al menos seis muertos y siete heridos.

Según un estudio publicado el pasado año por la revista académica ‘African Journal of Science, Technology, Innovation and Development’, algunos proyectos de construcción etíopes fracasan por condiciones socioeconómicas desfavorables, incompetencia entre contratistas, burocracia, escasez de mano de obra calificada, costos elevados de los materiales y problemas en la productividad. EFE

