Al menos 55 detenidos en un megaoperativo contra la pederastia en todo Brasil

2 minutos

(Actualiza con nuevo balance de detenidos)

São Paulo, 8 oct (EFE).- La Policía Federal brasileña detuvo este miércoles a por lo menos 55 personas acusadas de crímenes de abuso sexual contra niños y adolescentes, en un megaoperativo que involucró a casi 900 agentes de seguridad a lo largo de todo el país.

Según un comunicado oficial sobre la operación, que aún está en desarrollo y por la que se emitieron 182 órdenes de arresto, la gran mayoría de los crímenes se produjeron en ámbitos digitales.

Los 55 detenidos fueron capturados in fragranti.

Hasta el momento, tres víctimas menores de edad fueron rescatadas, según informó en rueda de prensa el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

De acuerdo con datos oficiales, en la acción participaron 617 policías federales y 273 civiles de 16 de los 27 estados del país.

Se trata del tercer operativo de este tipo que las fuerzas de seguridad brasileña encabezan este año.

En lo que va de 2025, la Policía Federal detuvo a más de 1.600 personas por crímenes sexuales contra niños y adolescentes.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este miércoles durante un acto con estudiantes el éxito del operativo, que tildó de «limpieza», y expresó que es el camino correcto para acabar con este flagelo.

«Solo así vamos a acabar con la explotación de niñas en las tierras indígenas, con los mineros (clandestinos) que abusan de ellas, en las periferias, en los barrios pobres, en las ciudades y en la clase media», dijo el mandatario tras destacar las cifras del operativo.

Y completó: «Lo que no falta es gente sinvergüenza en este país haciendo cosas equivocadas. Estas personas tienen que ser detenidas».

En septiembre pasado, Lula sancionó una ley que obliga a las empresas que operan en el ámbito digital a incrementar la fiscalización con el fin de proteger a los niños y adolescentes en internet. EFE

adm/cms/cpy