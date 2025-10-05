Al menos 7 muertos en el norte de la India por deslizamientos tras lluvias torrenciales

The Swiss voice in the world since 1935
Nueva Delhi, 5 oct (EFE).- Al menos siete personas murieron en el norte de la India y otras dos continúan desaparecidas tras el colapso de un puente y varios deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que azotan desde el viernes el estado de Bengala Occidental, informaron fuentes oficiales.

«Se han encontrado siete cuerpos en diferentes puntos afectados por los deslizamientos. Tenemos información de otras dos personas desaparecidas», dijo el oficial de la Policía del distrito, Abhishek Roy, citado por la agencia local ANI.

Según el agente, los desprendimientos de lodo y rocas se registraron en zonas de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de rescate y el traslado de los heridos a hospitales cercanos.

El puente de hierro Dudia, que conecta las localidades de Mirik y Kurseong, se derrumbó tras el aumento repentino del caudal del río Balason, interrumpiendo las comunicaciones entre varios municipios y aislando parcialmente a cientos de residentes.

El Gobierno estatal de Bengala Occidental ha declarado la situación de emergencia y movilizado unidades de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) para apoyar las operaciones de búsqueda.

Según medios locales, decenas de personas siguen desaparecidas, y las autoridades temen que el número de víctimas aumente conforme mejoren las condiciones para acceder a las zonas más afectadas.

Las lluvias torrenciales también han provocado cortes eléctricos, daños en viviendas y el desbordamiento de pequeños cauces en zonas rurales de Kalimpong y Darjeeling, donde las autoridades han habilitado refugios temporales para los desplazados.

El Departamento Meteorológico de la India advirtió de que las precipitaciones continuarán durante las próximas 48 horas, con riesgo de nuevos deslizamientos en áreas montañosas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, escribió sus condolencias en X. «Profundamente apenado por la pérdida de vidas debido al colapso de un puente en Darjeeling. Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Deseo una pronta recuperación a los heridos», escribió.

Estos episodios se enmarcan en un monzón tardío que se extiende de junio a octubre y que cada año provoca centenares de muertes y daños materiales en los estados montañosos del Himalaya, y que este año ha dejado ya más de 500 fallecidos en distintas regiones del norte de la India. EFE

lgm/amg

