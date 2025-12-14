Al menos cuatro muertos por enfrentamiento entre comunidades indígenas en Guatemala

Al menos cuatro personas murieron este sábado en la comunidad indígena guatemalteca de Nahualá, y varias decenas resultaron heridas, tras ser atacados presuntamente por vecinos de otro pueblo con el que mantienen un antiguo conflicto territorial, informó una fuente oficial.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.

Según el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, varias personas de Santa Catarina Ixtahuacán «emboscaron a un grupo de trabajadores» de su comunidad, causando al menos «cuatro muertos, seis desaparecidos y más de un centenar de heridos».

«Pedimos al pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán que devuelva con vida a nuestra gente», agregó Guarchaj en un video.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Guatemala, indicó en otro video que hubo «intercambio de disparos entre grupos armados» de ambas comunidades indígenas, en un incidente donde también fue atacado «con armas de fuego de alto poder» un destacamento militar en la zona.

«Siete soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos (…) tres de ellos se encuentran en estado delicado», informó el ministerio.

Algunos medios locales elevan la cifra de muertos.

El jueves cuatro soldados resultaron heridos en un cruce de disparos en otro enfrentamiento armado entre estas dos comunidades que se disputan una zona con reservas de agua y bosques.

El diferendo y la violencia entre estas comunidades, que ha obligado en ocasiones a las autoridades a declarar el estado de sitio, persiste pese a que varios gobiernos han impulsado diálogos entre las partes.

En diciembre de 2021 se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos con saldo de 13 muertos, entre ellos tres niños y un policía.

Sin embargo, no es el único caso de este tipo en Guatemala, donde varios poblados indígenas están en conflicto por problemas de tierras.

Los indígenas, muchos de los cuales viven en condiciones de extrema pobreza, representan más de 40% de los 18,7 millones de guatemaltecos, según cifras oficiales.

