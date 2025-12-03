Al menos dieciocho buses son incendiados en Lima en un presunto atentado de extorsionistas

3 minutos

Lima, 3 dic (EFE).- Al menos dieciocho buses de transporte público fueron quemados este miércoles en Lima, a raíz de un incendio desatado en una zona de estacionamiento por presuntos extorsionistas, que han sometido a este sector económico a constantes ataques en lo que va del año, según informaron los gremios afectados.

El incendio se desató la madrugada de este miércoles en una playa de aparcamiento particular en el distrito de Ate, donde había decenas de autobuses de las empresas Etminsa, Etnassac y Angamos, que cubren diferentes rutas de transporte público en la capital peruana.

Un vigilante informó a la Policía Nacional que el fuego se desató por un estallido en uno de los automotores, aproximadamente a las dos de la madrugada (07:00 GMT), y que luego se propagó hacia otras unidades estacionadas como consecuencia de la explosión, según informó el portal del diario La República.

En total, los bomberos reportaron dieciocho buses incinerados, después de trabajar toda la madrugada en la extinción del fuego con quince unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Los propietarios de los vehículos calcinados expresaron su pesar por haber perdido su herramienta de trabajo, al considerar que el ataque los ha dejado cesantes y con deudas a cuestas.

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, declaró a La República que «las extorsiones ya han llegado al límite» y que «los empresarios se sienten ahora vulnerados al denunciar, (porque) pueden ser atacados directamente o a su familia».

«Ya van más de cinco empresas que están siendo víctimas de este tipo de acciones, que es incendio», indicó el dirigente de los transportistas.

Por su parte, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, añadió al matutino que se trata de «demasiadas casualidades» y criticó que «la extorsión hace lo que quiere con este gobierno también».

En lo que va del año, el gremio de transportistas ha convocado a varios paros y movilizaciones para exigir seguridad por parte de las autoridades, dado que las mafias de extorsionadores y sicarios han atacado con armas de fuego a sus vehículos y herido de muerte a varios conductores y pasajeros.

Por su parte, el gobierno peruano ha respondido a esta ola de violencia atribuida al crimen organizado con la declaración del estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia del Callao, para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el resguardo policial, pero los crímenes contra este y otros sectores económicos no han disminuido en las últimas semanas. EFE

mmr/jrg