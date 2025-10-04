The Swiss voice in the world since 1935
Al menos dos fallecidos por el temporal de viento y lluvia en el norte de Francia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 4 oct (EFE).- Al menos dos personas fallecieron este sábado a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota al norte de Francia este fin de semana, bautizado Amy, confirmaron fuentes oficiales.

La primera víctima fue un hombre de 48 años que murió ahogado en la costera Étretat, en el departamento de Seine-Maritime (noroeste), mientras se bañaba.

Otra persona falleció al caer un árbol sobre su camioneta en el Aisne, al norte del país. Una pasajera que iba con él se encuentra gravemente herida, según informaron los medios locales.

«Todo mi apoyo a los damnificados y, en particular, a las familias de los dos hombres que perdieron la vida en los temporales del norte de Francia. Gracias a las fuerzas de seguridad civiles y a las fuerzas de seguridad interior que se han comprometido con valentía a ayudar a la población», dijo el ministro de Interior en funciones, Bruno Retailleau, en X.

En total hay seis departamentos (del centenar que hay en Francia) en alerta naranja por los efectos del temporal Amy, que ha llegado al norte del país desde el Reino Unido.

En el litoral noroeste, esta tarde se llegaron a registrar vientos de más de 130 kilómetros por hora. EFE

ngp/enb

