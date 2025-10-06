The Swiss voice in the world since 1935
Al menos dos heridos en un ataque de drones ucranianos a refinería en el sur de Rusia




Moscú, 6 oct (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas este lunes en la región rusa de Krasnodar, en el sur del país, a causa de un ataque con drones por parte de Ucrania contra la refinería de Tuapsé, informaron las autoridades locales.

«Durante la noche restos de un dron cayeron en el territorio de la refinería de Tuapsé, lo que causó un incendio en la oficina de la guardia (de la instalación)», informó la cuenta de Telegram del gabinete de crisis de la región de Krasnodar.

El incendio fue rápidamente sofocado, pero dejó dos heridos, que fueron hospitalizados, agrega la nota.

Los fragmentos de otro dron derribado en la zona cayeron sobre una vivienda, causando daños materiales a sus dueños, pero no provocaron víctimas.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra las refinerías rusas, que han obligado a parar estas instalaciones y generado cierto déficit de combustible en el mercado interno.

Anoche, las fuerzas de Kiev efectuaron uno de los mayores ataques con drones contra el territorio ruso, en el que fueron derribados más de 250 aparatos no tripulados.

La situación llevó al cierre temporal de varios aeropuertos, sobre todo, en el sur del país, y decenas de vuelos cancelados o aplazados.EFE



