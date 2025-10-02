The Swiss voice in the world since 1935
Al menos dos muertos en el segundo ataque israelí en 24 horas contra el sur del Líbano

Beirut, 2 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este jueves y otra resultó herida por un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, la segunda acción en 24 horas contra esta zona que sigue recibiendo mucho castigo pese al alto el fuego de hace casi un año, informaron fuentes oficiales.

«Un ataque aéreo israelí contra un vehículo en la carretera Al Jarmaq Al Khardali causó la muerte de dos personas y dejó una persona herida, según un balance preliminar», afirmó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud Pública libanés, que no identificó a las víctimas.

Esta acción se produce un día después de que otra persona pereciese y cinco sufrieran heridas en un ataque contra un vehículo.

El pasado noviembre el conflicto de Israel contra el grupo chií libanés Hizbulá quedó en pausa tras un alto el fuego, aunque el Estado judío no ha cesado sus bombardeos, principalmente contra el sur.

Igualmente, Israel no se ha retirado de todas las posiciones ocupadas en el sur del Líbano durante su invasión terrestre, tal y como establece el pacto de alto el fuego.EFE

