Al menos dos muertos tras choque entre un camión de gas y un tren en el centro de México

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Ciudad de México, 5 may (EFE).- Un choque entre un ferrocarril y un camión de gas dejó este martes al menos dos personas muertas y una lesionada, en el estado de Querétaro (centro de México).

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal 100, cuando una pipa cargada con combustible cruzaba una vía férrea y fue impactada por un tren, según los primeros reportes.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó que hasta el momento se tiene el reporte preliminar de dos personas fallecidas y una más lesionada, de quienes no especificó más detalles.

El funcionario señaló que el choque ocurrió en un cruce ferroviario y derivó en una fuerte explosión.

Agentes de Protección Civil local acudieron la zona y restringieron la circulación de manera preventiva.

Imágenes en redes sociales muestran una columna de humo que se eleva desde la zona, donde se observa un vehículo en llamas.

En los últimos años, en el centro del país se han registrado diversos accidentes de alto impacto que involucran vehículos de carga y materiales peligrosos, lo que ha encendido alertas sobre los riesgos en el traslado de gas y combustibles en la región.

El pasado 10 de septiembre, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros, se volcó y explotó, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejando 31 personas fallecidas y más de 60 lesionadas, en uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital.

A nivel nacional, desde el 15 de octubre de 2025 es obligatoria la verificación digital de las unidades mediante códigos QR, inspecciones periódicas certificadas, sistemas de control de velocidad y monitoreo por GPS. EFE

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