Al menos ocho desaparecidos en una explosión en una fábrica de explosivos en Brasil

São Paulo, 12 ago (EFE).- Al menos ocho personas están desaparecidas tras una fuerte explosión ocurrida este martes en una fábrica de explosivos en la zona metropolitana de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron fuentes oficiales.

La explosión sucedió poco antes de las seis de la mañana (9:00 GMT), en una fábrica de Enaex Brasil, empresa que fabrica explosivos para minería.

El secretario de Seguridad Pública de Curitiba, Hudson Teixeira, afirmó que hay víctimas mortales y cifró en ocho el número de trabajadores que se encontraban en el lugar del siniestro.

«Hay muertos, pero no sabemos cuántos. El número de personas que había en el lugar era ocho personas. Pero no sabemos todavía cuántos supervivientes hay», dijo Teixeira a periodistas.

Las autoridades están utilizando perros y drones en la búsqueda de los supervivientes, mientras que un escuadrón antibomba está trabajando en el lugar para examinar el estado de otros explosivos.

Según medios locales, la explosión causó daños a viviendas y comercios de la zona, situada a las afueras del término municipal de Quatro Barras, en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná. EFE

