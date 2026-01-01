Al menos seis muertos en protestas contra la carestía de la vida en Irán

Al menos seis personas murieron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en Irán, informaron medios locales este jueves, en el marco de unas protestas contra el costo de la vida.

La movilización comenzó el domingo en la capital, Teherán, donde comerciantes cerraron sus tiendas para protestar contra la hiperinflación, la depreciación de la moneda y el estancamiento económico, antes de extenderse a universidades y otras regiones del país.

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. En diciembre, los precios aumentaron una media del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas.

El jueves se registraron enfrentamientos en ciudades medianas de varias decenas de miles de habitantes.

En Lordegan (suroeste), dos civiles murieron, informó la agencia de prensa Fars, que dio cuenta de enfrentamientos, pedradas y actos vandálicos en esa ciudad situada a 650 km de Teherán.

La agencia también mencionó «importantes daños» y la detención de varias personas.

Y en Azna, una localidad de la provincia de Lorestán, también en el oeste, otras tres personas murieron en choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, informó Fars.

«Un grupo de alborotadores aprovechó una protesta (…) para atacar una comisaría de policía. Tres personas murieron y otras 17 resultaron heridas en los enfrentamientos», indicó la agencia, al parecer refiriéndose a civiles.

Asimismo, un miembro de las fuerzas de seguridad murió en enfrentamientos en Kuhdasht, también en el oeste.

De 21 años y miembro del Basij, «defendía el orden público», precisó la televisión estatal, citando al gobernador local, que dio cuenta de «pedradas» que dejaron 13 policías heridos.

El Basij es una milicia paramilitar integrada por voluntarios, afiliados a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica.

– «En el infierno» –

Por el momento, el movimiento es menos importante que las grandes manifestaciones que sacudieron Irán a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní.

Su fallecimiento tras ser arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo, en violación del estricto código de vestimenta vigente en Irán, provocó una ola de indignación en la que murieron varias centenas de personas, entre ellas decenas de miembros de las fuerzas de seguridad.

Ante tal movilización, el presidente, Masud Pezeshkian, lanzó una advertencia a su gobierno este jueves: «desde un punto de vista islámico (…), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno», declaró en un discurso retransmitido por televisión.

El gobierno ha intentado enviar mensajes tranquilizadores, reconociendo las «demandas legítimas» debido a las dificultades económicas.

– «Respuesta firme» –

Sin embargo, el fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que «cualquier intento» de transformar las protestas «en un instrumento de inseguridad, de destrucción de bienes públicos o de puesta en marcha de escenarios concebidos en el extranjero será inevitablemente seguido de una respuesta (…) firme», según citas suyas recogidas por la televisión estatal.

El miércoles por la noche, la agencia de prensa Tasnim informó que siete personas fueron detenidas por pertenecer a «grupos hostiles a la República Islámica radicados en Estados Unidos y en Europa».

Tasnim acusó a esas personas de buscar «transformar en violencia las manifestaciones», pero no precisó ni dónde ni cuándo se produjeron los arrestos.

La moneda nacional, el rial, ha perdido en el último año más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la hiperinflación de dos dígitos debilita desde hace años el poder adquisitivo de los iraníes.

