Al menos tres muertos en Indonesia por el choque entre un autobús y un camión cisterna

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Yakarta, 6 may (EFE).- Al menos tres personas perdieron la vida este miércoles a raíz de un accidente de tráfico entre un autobús y un camión cisterna en la isla indonesia de Sumatra, informó la Policía, en un incidente donde la cifra de víctimas podría aumentar.

Según el informe policial preliminar, las víctimas mortales son el conductor y un pasajero del camión y el conductor del autobús, que de acuerdo con los registros manejados por los oficiales transportaba a 13 personas.

De momento, la Policía no ha dado una cifra de víctimas entre los pasajeros del autobús, algunos de los cuales resultaron heridos y están siendo tratados por quemaduras en hospitales de la zona.

El accidente sucedió alrededor del mediodía en una carretera de la regencia de Musi Rawas, ubicada en el sur de Sumatra, conforme al atestado policial, que no precisa la posible causa del siniestro.

El choque provocó un incendio cuyas llamas envolvieron ambos vehículos, según se aprecia en los vídeos publicados del accidente.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en el archipiélago indonesio, principalmente por el estado de algunas carreteras y el incumplimiento de ciertas medidas de seguridad.

En diciembre de 2025, 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas después de que un autobús se estrellara contra una barrera de hormigón antes de volcar en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla de Java. EFE

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