Al Sharaa llama a sirios a reconstruir el país en primeras elecciones desde fin de Al Asad

Damasco, 5 oct (EFE).- El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, llamó este domingo a todos los sirios a que reconstruyan su país en un «momento histórico», en el contexto de la celebración hoy de las primeras elecciones parlamentarias -sin participación popular- que se celebran desde el derrocamiento del expresidente Bachar al Asad.

«Este momento histórico para los sirios es muy importante en estos momentos, y todos los sirios deben reconstruir su país», dijo durante un discurso pronunciado durante su revisión del proceso electoral para los nuevos miembros de la Asamblea Popular en el Centro Nacional de la Biblioteca, en Damasco.

Aseveró que «en tan sólo unos meses, Siria ha podido participar en un proceso electoral acorde con las circunstancias que atraviesa», ya que hace menos de un año Al Asad fue derrocado por una ofensiva que lideró el propio Al Sharaa.

«Hay muchas leyes pendientes que deben votarse para avanzar en el proceso de construcción y prosperidad (…) Construir Siria es una tarea colectiva, y todos los sirios deben contribuir a ella», afirmó.

La jornada electoral de hoy se ha desarrollado hasta el momento sin contratiempos y se espera el cierre de las urnas a las 14.00 hora local (11.00 GMT) después de que abrieran a las 9.00 hora local (6.00 GMT), de acuerdo con la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Sólo los miembros acreditados del organismo electoral podrán votar para elegir el Parlamento integrado por 210 miembros, un tercio de los cuales serán elegidos a dedo por Al Sharaa, y los dos restantes, por entes que son a su vez seleccionados por subcomités electorales para representar a un total de 62 circunscripciones en el país.

En términos prácticos, serán unas asambleas de notables locales las que elegirán entre sus miembros a quienes se sentarán en el nuevo parlamento.

El número de candidatos alcanzó los 1.578, de los cuales las mujeres representan el 14 %, de acuerdo con SANA.

De este proceso, cuyos resultados finales se esperan para el próximo lunes o martes, saldrá el primer órgano de representación sirio sin Al Asad, que tendrá un mandato de dos años y medio, susceptible de prórroga.

Esta elección de legisladores podrían ayudar a afianzar a Al Sharaa, que viene de debutar como líder del país en la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre cuando hace apenas un año había una recompensa internacional multimillonaria por su cabeza por su pasado yihadista.

Igualmente, el hermetismo de este sistema electoral, que emana piramidalmente del Comité Supremo para las Elecciones a la Asamblea Popular, que elige a los miembros de las asambleas de notables o «entes electorales», hace temer que el proceso pueda favorecer la elección en exclusiva de figuras vinculadas a la administración paralela que gobernó el último bastión opositor de Siria hasta la caída de Al Asad.EFE

