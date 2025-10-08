Al Sisi tilda de alentadoras las negociaciones en Egipto e invita a Trump si hay acuerdo

El Cairo, 8 oct (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó este miércoles de «alentadoras» las negociaciones indirectas que se llevan a cabo en Egipto entre Israel y Hamás, e invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza «en caso de lograrlo».

«Anuncio a Egipto, a la región y al mundo que la información que me ha llegado (de las negociaciones sobre Gaza) es muy alentadora», aseguró durante un discurso en una ceremonia en la Academia de Policía de Egipto, en El Cairo.EFE

