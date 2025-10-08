Al Sisi tilda de alentadoras las negociaciones en Egipto e invita a Trump si hay acuerdo

3 minutos

El Cairo, 8 oct (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó este miércoles de «alentadoras» las negociaciones indirectas que se llevan a cabo en Egipto entre Israel y Hamás, e invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza «en caso de lograrlo».

«Anuncio a Egipto, a la región y al mundo que la información que me ha llegado (de las negociaciones sobre Gaza) es muy alentadora», aseguró durante un discurso en una ceremonia en la Academia de Policía de Egipto, en El Cairo.

«Presidente Trump, sería estupendo que esté presente en caso de lograr un acuerdo. Invito al presidente Trump en caso de alcanzar un acuerdo a asistir a su firma en Egipto», dijo el mandatario egipcio.

Agradeció a Trump «su voluntad y su apoyo» a las negociaciones para el fin de la guerra en la Franja de Gaza, subrayando que «han llegado a Egipto importantes emisarios estadounidenses con un claro encargo y una firme voluntad para terminar la guerra durante la actual ronda de negociaciones».

Aludía a un equipo negociador encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff, que se incorporó a la tercera ronda de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás que arrancó este miércoles en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el mar Rojo.

«Allí hay delegaciones egipcias, estadounidenses, cataríes y enviados estadounidenses muy importantes, así como israelíes y de Hamás (…) espero que todos aprovechen esa oportunidad para frenar la guerra durante la actual ronda de negociaciones», añadió.

Al Sisi no dio a conocer detalles sobre el punto en el que se encuentran las conversaciones, si bien confió en que una acuerdo abriría el camino para la «liberación de los rehenes y prisioneros, el ingreso de ayuda a Gaza, la retirada israelí de Franja y la reconstrucción» del enclave palestino, devastado durante los dos años de guerra.

«La solución de dos Estados tendrá una mayor oportunidad (de éxito) si la guerra (en Gaza) termina lo más pronto posible y comienza la reconstrucción para que la población de Gaza vida en su tierra y también para que la población de Cisjordania viva en su tierra», aseveró.

Las negociaciones indirectas en Sharm el Sheij, denominada en Egipto como «ciudad de la paz», iniciaron el lunes abordan los detalles y mecanismos para la implementación de la primera fase del plan de 20 puntos del mandatario republicano para frenar la guerra en Gaza.

Esa primera fase consiste en la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos de la formación islamista palestina a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, incluidos varios condenados por terrorismo.

Los negociadores deben acordar asimismo el redespliegue del Ejército israelí en Gaza y el ingreso de ayuda. Otras fases de la propuesta de Trump estipulan la desmilitarización de Gaza, el desarme de Hamás y la administración de la Franja por un Gobierno provisional, entre otros. EFE

fa-ijm/amr/jgb

(vídeo)