Albanese, arropada en Madrid, denuncia un «necrocapitalismo» que se lucra con el genocidio

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Madrid, 6 may (EFE).- En el auditorio del Círculo de Bellas Artes de Madrid este miércoles no cabía una sola persona más. La oradora estrella era la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que, con su habitual discurso frontal denunció la inacción de Europa y el «necrocapitalismo» mediante el cual empresas y personas se están enriqueciendo con el genocidio.

La fila doblaba la esquina del monumental edificio y se extendía hasta la calle Alcalá y dentro las personas se amontonaban de pie o sentadas en los laterales esperando a Albanese, que fue recibida con una ovación de varios minutos para presentar su último libro, ‘Cuando el mundo duerme’ (Galaxia Gutenberg), junto a los actores Aitana Sánchez Gijón y Carlos Bardem y la periodista Olga Rodríguez.

Sobre el escenario, Albanese, atacada por gobiernos y presidentes y sancionada por Estados Unidos, se mostró segura: «Sé que estoy haciendo lo correcto porque estoy haciendo lo que cualquier persona decente en mi posición haría: (…) pedir que quienes han cometido crímenes sean llevados ante la justicia».

Además, la relatora, que ha escrito ocho informes denunciando no solo los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, sino el apoyo de empresas y gobiernos que lo permiten, denunció que todo el sistema internacional está construido para «mantener la ocupación» israelí en territorio palestino.

«¿Por qué si hay una convención para prevenir el genocidio, este genocidio no se detiene? ¿Cómo puedes prevenir un genocidio si ni siquiera hablas de que hay uno? Háganme caso, (…) negar un genocidio es una parte intrínseca del propio genocidio», aseguró Albanese ante la ovación del público, entre el que había figuras importantes del mundo de la cultura española.

El «necrocapitalismo» como motor del genocidio

Albanese puso nombre a lo que considera el motor económico de la tragedia: el «necrocapitalismo». Según la relatora, existe una red de intereses privados donde «hay gente que se está enriqueciendo mediante el asesinato de niños, madres y padres».

De esta forma, según citó la italiana, los mercados de Tel Aviv subían mientras las bombas caían en la Franja de Gaza: «Un pueblo enriquecido mientras otro es borrado. Eso es lo que llaman necrocapitalismo», sentenció.

Para la relatora, no se trata solo de una expansión territorial, sino de un proyecto de dominio regional apoyado por una estructura económica y una red de intereses privados que implica a empresas armamentísticas, de infraestructuras, tecnología y turismo -empresas concretas como Hyundai, Volvo, Airbnb o Booking, según su relato- que operan en territorio ocupado.

Europa: unión ante la barbarie

La relatora cree que el mundo vive actualmente una situación de apocalipsis, donde la destrucción está trayendo una «revelación» y mucha gente «ha despertado» aunque no es suficiente y los Estados siguen sin unirse a ese despertar.

La relatora se mostró especialmente crítica con la respuesta de la Unión Europea (UE): «Hemos llegado a un punto donde Europa no está respetando sus propias leyes», afirmó Albanese, señalando que la UE se ha convertido en una «unión de mercados» más preocupada por proteger a los «depredadores» económicos que los derechos humanos.

En este sentido, puso el foco sobre el Acuerdo de Asociación UE-Israel y recordó que el acuerdo es válido únicamente bajo la condición del respeto a los derechos humanos y que, dada la situación actual, debería ser invalidado por la justicia europea.

El papel de España

Pese a su dureza con las instituciones europeas, Albanese dedicó unas palabras de esperanza al papel que está desempeñando España, confesándose «conmovida» cuando esta mañana supo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a la Comisión Europea que las sanciones estadounidenses contra la relatora -y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional- no tengan efecto en la UE.

Tras sus reuniones este miércoles con diversos representantes políticos en Madrid, la relatora confesó que «España es el único país del mundo del que me voy inspirada por sus parlamentarios».

Según la experta, el Gobierno español se debate actualmente en un dilema legal y moral: el de decidir entre la inacción europea o el cumplimiento del derecho internacional que obliga a reconocer y detener un genocidio en curso. EFE

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