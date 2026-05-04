Albares destaca la «enorme sintonía» con el Vaticano tras ser recibido por el papa

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Ciudad del Vaticano, 4 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, fue recibido este lunes por el papa León XIV y aseguró que existe «una enorme sintonía» del Vaticano con la política humanitaria en España.

Albares explicó a los medios tras la reunión que además de la reunión de trabajo con el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, León XIV le concedió una audiencia, aunque no estaba prevista en la agenda, lo que consideró «un gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España».

Sobre los temas que abordaron, el ministro señaló que además de la visita a España del 6 al 12 de junio, también se habló de «la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también la de los migrantes y a favor del derecho internacional» y «el rechazó de la guerra para resolver conflictos». EFE

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