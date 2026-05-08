Alcalde de Lima tilda de «nefasto» el proceso electoral y lleva los comicios a tribunales

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Lima, 8 may (EFE).- Las elecciones presidenciales de Perú pasaron a disputarse también en los tribunales con los recursos presentados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien asumió la postura encabezada por su predecesor y líder político, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, de denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra a partir de las irregularidades registradas en el proceso.

«Todo lo que ha sucedido es nefasto y hay que tratar de corregirlo», señaló Reggiardo en una entrevista con EFE al referirse a los retrasos en la apertura de numerosos locales de votación en Lima por falta de material electoral, lo que según López Aliaga y sus seguidores hizo que miles de electores se quedasen sin votar en la capital, principal feudo electoral del líder del partido Renovación Popular, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por apenas 25.000 votos.

«Esto no se ha visto jamás en la historia del mundo. Nos daña institucionalmente de forma grosera. Ya veníamos siendo un poco la vergüenza ante el mundo con el cambio de presidentes permanentemente y ahora tenemos un proceso que corre el riesgo de ser ilegítimo», señaló el alcalde limeño.

Por ello, ha presentado recursos constitucionales para que se anule un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral, que rechaza la posibilidad de convocar elecciones complementarias para que voten quienes no pudieron hacerlo en la jornada electoral por los retrasos en la apertura de colegios.

«Aquí hay irregularidades que traen como consecuencia ilegalidades», dijo a EFE la autoridad municipal al considerar que, a diferencia de otros procesos, donde se presenta un número marginal de mesas que no logran instalarse por diferentes motivos, esta vez se debe a una responsabilidad directa del ente organizador de los comicios.

De acuerdo con la Asociación Civil Transparencia, una de las principales misiones de observación en este proceso, las incidencias por retrasos en la apertura de colegios no influyeron en el resultado final, pese al ajustado margen entre el izquierdista Roberto Sánchez y López Aliaga, quienes se disputan ser el rival de la segunda vuelta presidencial de la derechista Keiko Fujimori.

«Yo no sé si tienen alguna preferencia ideológica. Lo que sí tengo que decir con objetividad es que hay irregularidades que traen como consecuencia la falta de votación de un grupo importante de peruanos, entre ellos los de Lima que yo defiendo, y estoy haciendo todos los esfuerzos que la ley me faculta para que ese voto se vea considerado», sostuvo Reggiardo.

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable de las afectaciones en la jornada de votación, más del 99 % de las mesas electorales lograron instalarse el mismo día de las elecciones y trece recintos que no pudieron abrir en esa jornada lo hicieron al día siguiente, en una inédita decisión del JNE.

Sin embargo, para Reggiardo, esa jornada adicional del 13 de abril es un precedente para que pueda haber otra convocatoria supletoria, una iniciativa que cuenta con el apoyo de 18 de los 43 alcaldes de distritos de la capital peruana y con unas 7.000 firmas recabadas en internet, sin importar que esos electores voten influidos por los resultados ya conocidos.

«Sean 500.000 personas, 1 millón o 10 personas, es evidente que el árbitro les restringió la posibilidad de votar», insistió Reggiardo al apuntar que «el derecho al voto no lo podemos restringir, eso es un derecho constitucional».

El alcalde también acusó al JNE de minimizar la afectación en su informe donde no acepta las elecciones complementarias, que no están contempladas en la legislación electoral de Perú.

«Las consecuencias son nefastas, porque estamos asistiendo a un proceso que va a traer autoridades ilegítimas. Esas autoridades no han sido elegidas de una manera transparente objetiva e imparcial, sino que ha habido una serie de sucesos que hace que no sean autoridades elegidas legítimamente», concluyó Reggiardo. EFE

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