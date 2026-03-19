Alcanzada en un ataque iraní la refinería de Haifa, informan medios locales

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Tel Aviv, 19 mar (EFE).- La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños este jueves tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán, según recogen varios medios locales, entre ellos la cadena pública de Israel Kan.

«Quince equipos de bomberos y rescate del Distrito Costero operan actualmente en el lugar donde se detectaron fragmentos interceptados tras el último bombardeo», recoge un comunicado del Servicio de Bomberos de Israel.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas en el lugar, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

Israelíes consultados por EFE han reportado apagones tras el ataque contra la refinería, mientras que en imágenes difundidas por medios israelíes se observa una enorme columna de humo en la refinería de la norteña ciudad.

El ministerio de Energía de Israel, Eli Cohen, en declaraciones recogidas por medios israelíes, indicó que «el ataque no causó daños significativos a la infraestructura», y agregó que los equipos de la Corporación Eléctrica de Israel ya están trabajando para restablecer el suministro eléctrico a los afectados.

«En este momento, se están investigando las circunstancias del incidente», indicó el ministro israelí quien aseguró a la prensa local que se está dirigiendo hacia la refinería.

El pasado domingo, 1 de marzo, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó haber atacado esta refinería en nuevos bombardeos con misiles, si bien el Gobierno de Israel nunca llegó a confirmarlo.

Lo cierto es que esta infraestructura de Haifa, la mayor instalación de este tipo en Israel, ya suspendió sus operaciones de forma programada durante la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, cuando Israel y luego Estados Unidos lanzaron una campaña de bombardeos sobre Irán, que fue respondida con ataques de Teherán contra territorio israelí.

La situación en el norte de Israel es más complicada que en el resto del país puesto que además de sufrir los ataques de Irán también la milicia chií libanesa, Hizbulá, en estos últimos días ha intensificado sus bombardeos contra esa zona. EFE

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