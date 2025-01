Alemania advierte del atractivo de modelos políticos autoritarios por su éxito económico

Berlín, 29 ene (EFE).- El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, advirtió este miércoles del aumento del atractivo de modelos políticos de una u otra manera «autoritarios» si Alemania y Europa no logran, sin abandonar sus valores fundamentales, estar económicamente y tecnológicamente a la misma altura que Estados Unidos o China.

«Si en Alemania y en Europa no conseguimos por nosotros mismos desarrollar la misma tecnología, o quizás tecnología mejor, sobre la base de nuestros propios valores, la economía social de mercado, el orden europeo, la idea de bienes protegidos como el clima o los derechos individuales, entonces el atractivo de estos modelos políticos probablemente será cada vez mayor», afirmó.

Agregó que el atractivo de lo que calificó «a modo de resumen, gobiernos autoritarios de diferente tipo» es precisamente tan grande porque son económicamente exitosos, y se refirió en concreto a China, con el gobierno autocrático del Partido Comunista, y a los Estados Unidos de Donald Trump, «con un gobierno y un concepto de Estado de estilo libertario autoritario».

«A nivel de valores, (…) no comparto nada de lo que está ocurriendo allí, pero por supuesto puedo ver que Elon Musk es un empresario de éxito y que también la economía china está consiguiendo ofrecer productos eficientes y asequibles, desde paneles solares y coches eléctricos hasta bienes de ingeniería mecánica de los que hemos estado tan orgullosos durante tanto tiempo», destacó.

Pero esto no se corresponde con el «European way of life» (el modo de vida europeo), con la Ley Fundamental alemana, con la economía social de mercado, por lo que la consecuencia sólo puede ser que «si queremos mantener y fortalecer y defender nuestro Estado de derecho, nuestra democracia, nuestra comprensión de la separación de poderes, entonces tenemos que superar esta debilidad de crecimiento», añadió.

Respecto a la amenaza de la imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense, Habeck se mostró convencido, también al referirse a los cuatro años de experiencia adquirida con la anterior administración de Trump, de que Europa, en caso de duda, es capaz de defenderse si permanece unida y cohesionada, lo cual calificó de «imperativo».

Al mismo tiempo apeló a la solidaridad de los demás países europeos, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania es de todos ellos el que mayor superávit comercial tiene con Estados Unidos.

«Dependeremos absolutamente de la solidaridad de los demás países europeos. Si nos dejan colgados, si Europa no actúa unida, entonces la economía alemana, entonces Alemania pagará un alto precio», añadió.

Habeck hizo estas declaraciones al presentar el informe económico anual del gobierno para 2025, en el que corrige drásticamente a la baja sus previsiones de crecimiento, del 1,1 % en su pronóstico de otoño, al 0,3 %, y del 1,6 % al 1,1 % en 2026, y después de que el país cerrara 2024 encadenando dos años consecutivos de recesión. EFE

