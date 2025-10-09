The Swiss voice in the world since 1935
Alemania celebra el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz para Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 9 oct (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, celebró este jueves el avance de las negociaciones sobre Gaza y el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz.

«Estoy satisfecho con el avance en las negociaciones sobre Gaza. El acuerdo alcanzado sobre la primera fase significa que la liberación de los rehenes y el alto el fuego están finalmente a punto de producirse», escribió en un mensaje en X.

Al mismo tiempo expresó la disposición de Alemania a apoyar los próximos pasos hacia la paz.

En días previos, el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó en repetidas ocasiones su esperanza en el proceso de paz impulsado por Estados Unidos por considerar que «representa la mejor oportunidad de libertad para los rehenes y de paz para Gaza». EFE

