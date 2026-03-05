Alemania impone 13 años de cárcel al autor del atentado que hirió a un español en Berlín

Salvador Martínez Mas

Berlín, 5 mar (EFE).- El Tribunal Regional de Berlín impuso una condena de 13 años de cárcel al sirio Wassim Al Mussleh por el atentado islamista en febrero de 2025 en el que resultó herido de gravedad en cuello y cara un turista vasco, Iker B.

La presidenta del tribunal, la magistrada Doris Husch explicó en la lectura de la sentencia que varios atenuantes llevaron a desestimar la solicitud de la fiscalía, que había pedido la cadena perpetua contra el autor confeso del ataque.

Al Mussleh, condenado por tentativa de asesinato y tentativa de pertenencia a la organización terrorista del Estado Islámico (EI), no tenía antecedentes penales, se entregó a la Policía tras el ataque, reconoció los hechos y pidió disculpas a la víctima, subrayó Husch.

Iker B. no estaba presente en la lectura de la sentencia, pero declaró el pasado 3 de diciembre en el juicio, donde dijo que contaba con ayuda psicológica y que después del ataque tenía «miedo de salir a la calle y miedo a todo».

El regreso al trabajo ha sido imposible para él, que es nutricionista, según dijo.

El bilbaíno, que está en la treintena, había llegado a Berlín y se había alojado en casa de una amiga. Al día siguiente, con ella y otro amigo, visitaron diversos lugares de la ciudad, varios museos y, cuando ya estaba oscuro fueron al Monumento a los judíos de Europa asesinados, donde Al Mussleh lo atacó.

Fue llevado a un hospital en ambulancia y allí uno de los médicos que lo operaron le dijo que había tenido mucha suerte, ya que la primera cuchillada había sido «a tres o cuatro milímetros de la yugular y de la carótida».

El condenado, cabizbajo

Durante la lectura de la sentencia, Al Mussleh se mantuvo cabizbajo, sosteniéndose con las manos la cabeza, cuando ésta asomaba en la pecera desde la que asistió al juicio en la sala 701 del Tribunal Regional de Berlín.

La decisión judicial de este jueves atiende a la petición de la fiscalía de imponer a Al Mussleh, de 19 años en el momento en que perpetró el atentado, un castigo recogido en el derecho penal común, algo a lo que se oponía el abogado defensor y la acusación popular, representada por el abogado de la víctima, Sebastian Sevenich.

Un castigo «razonable»

Sevenich estimó en declaraciones a EFE que la magistrada tomó una decisión «equilibrada», «razonable», «justa» y «que se adapta a lo que pasó».

«Una condena de trece años de cárcel es bastante para una persona que ahora tiene 20 años, alguien bastante joven», dijo.

«La juez ha destacado que mi cliente tuvo muchísima suerte, porque el ataque vino desde la nada, apenas vio una silueta, y el corte por milímetros no llegó a arterias esenciales en el cuello. Milagrosamente sobrevivió a este ataque y que esto se reconozca es un punto muy importante para mi cliente», abundó.

En sus exposiciones finales, el pasado jueves, Sevenich planteó que no se podía tener la certidumbre de que el autor del atentado fuera lo suficientemente maduro como para que se le aplicara el derecho penal común, algo que rechazaba la defensa, a cargo del letrado Daniel Sprafke.

Pero este jueves Husch expuso que la historia personal de Al Mussleh era la de un «adulto joven» en el momento de los hechos y no la de un adolescente.

Un adulto joven, no un adolescente

La juez recordó que Al Mussleh, que vino a Alemania procedente de Siria por la conocida como «ruta de los Balcanes» con su hermano de 15 años a su cargo, fue capaz de encontrar un trabajo en el sector del automóvil en Leipzig, ciudad oriental germana.

Su comportamiento en Alemania, donde tuvo trabajo hasta diciembre de 2024 y desde donde mandaba dinero a su familia en Siria mostraba que era ya una persona «responsable» y «capaz de proveer», según la magistrada.

Pese a no haber atendido a su petición de cadena perpetua, la fiscalía, representada por Holger Schneider-Glockzin, indicó en un comunicado que los trece años de cárcel impuestos a Al Mussleh «prueban que la Justicia protege a una sociedad abierta y la vida de los judíos en Alemania».

En su atentado, Al Mussleh se dirigió al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados de Berlín para atacar a judíos o israelíes, según destacó Husch.

Lo hizo inspirado por la ideología del EI y bajo la orientación de un miembro de esa organización terrorista con el que estaba en contacto a través de internet, según determinó la sentencia, que puede ser recurrida. EFE

