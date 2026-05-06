Alemania pide decisiones en la UE más allá del consenso para afrontar crisis

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Berlín, 6 may (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johan Wadephul, pidió este miércoles en un discurso pronunciado en la Fundación Konrad Adenauer buscar fórmulas para que haya decisiones dentro de la UE, sobre todo en materia de seguridad, sin tener que esperar a que se logre el consenso entre los 27.

«Queremos lograr más avances en Bruselas a través del fortalecimiento de la cooperación entre estados. Eso significa que en campos en los que los progresos comunes con los 27 estados miembros no estén a la vista ,un número reducido de estados pueda tomar la iniciativa e implementar las medidas que se tomen a nivel europeo sin que todos tengan que participar desde el principio», dijo.

«Se ha demostrado que con frecuencia otros estados se suman después. Ese sería el ideal», agregó.

Ese principio, según Wadephul, debe ampliarse en política exterior y de seguridad en donde actualmente es necesario el consenso.

«Mi propuesta es que los estados que no quieran, o tal vez no puedan, se mantengan al margen sin impedir la acción de los otros que quieren tomar la iniciativa», subrayó.

Wadephul dijo que naturalmente se seguirá buscando el consenso pues eso es algo que fortalece a la UE pero considera importante que Europa pueda actuar aún en casos en que los 27 estados no estén de acuerdo al 100 por 100.

«Los bloqueos, especialmente en los últimos años y meses en los que la UE fue tomada como rehén de intereses nacionales son conocidos», dijo en aparente alusión al bloqueo mantenido por la Hungría del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán a la ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania.

«Lo digo con toda claridad. En cuestiones de seguridad el principio de unanimidad nos puede llevar a un peligro existencial. Se trata de cuestiones de vida o muerte. Eso es algo que vemos en Ucrania», agregó.

Por esa misma razón Wadephul insistió en la idea alemana de que hacer posibles decisiones con mayoría cualificada en cuestiones de seguridad.

Eso es algo que, según el ministro alemán, puede darle a la UE capacidad de acción en terrenos en los que con frecuencia se ve maniatada. EFE

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