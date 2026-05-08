Alemania tacha de «inaceptable» la amenaza rusa de represalias a Kiev por el 9 de mayo

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Berlín, 8 may (EFE).- El Gobierno alemán calificó este viernes de «totalmente inaceptable» la amenaza por parte de Rusia de que tomará represalias contra el centro de Kiev si Ucrania ataca Moscú con drones durante las celebraciones en la Plaza Roja este sábado 9 de mayo, aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

En una rueda de prensa ordinaria, Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo, se remitió a las palabras al respecto del ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, al reiterar que «las amenazas públicas de Rusia de atacar Kiev son totalmente inaceptables» y «forman parte de una despiadada táctica de escalada».

«Y permítanme dejar claro también que seguiremos estando del lado de Ucrania y que, desde luego, no nos dejaremos intimidar», aseguró.

Al mismo tiempo aludió a las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, al subrayar la importancia que tiene para Europa Occidental el 8 de mayo -fecha del documento en el que los nazis firmaron la rendición incondicional que puso fin a la II Guerra Mundial en Europa, aunque la rúbrica no se produjera hasta la madrugada del 9.

«El 8 de mayo de 1945 trajo la liberación, para millones de personas, para Alemania, para Europa. Nos recuerda que nunca debemos olvidar a dónde puede conducir el odio. Nos obliga a defender una Alemania libre, democrática y solidaria dentro de una Europa fuerte», escribió Merz en un mensaje en X.

Por otra parte, el portavoz adjunto del Gobierno alemán rechazó emitir ningún tipo de valoración sobre la presencia el 9 de mayo en Moscú del primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero no acudirá al desfile militar en la plaza Roja. EFE

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