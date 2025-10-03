The Swiss voice in the world since 1935
Alerta en China ante el avance del tifón Matmo por el mar de China Meridional

Pekín, 3 oct (EFE).- El tifón Matmo avanzará este viernes hacia el mar de China Meridional tras cruzar Filipinas, con previsiones de que alcance las costas del sureste de China durante el fin de semana, informaron las autoridades meteorológicas chinas, que emitieron una alerta amarilla, la segunda menos grave de un sistema de cuatro niveles.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió hoy la alerta al estimar que la tormenta, que alcanzó la categoría de fuerte tormenta tropical, continuará ganando intensidad a medida que se desplace hacia el noroeste a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora.

Los modelos de trayectoria prevén que Matmo, el tifón número 21 de la temporada en el Pacífico, penetre en el mar de China Meridional a lo largo de este viernes, y que este fin de semana impacte en la franja costera comprendida entre el oeste de la provincia de Cantón y el este de la provincia insular Hainan, con una intensidad máxima que podría situarse en la categoría de fuerte tifón, con vientos de hasta 48 metros por segundo.

Tras tocar tierra, las autoridades meteorológicas vaticinan que perderá fuerza de manera progresiva.

El Observatorio Meteorológico de Hainan advirtió este viernes de que a partir de la noche del sábado la mitad norte de la isla afrontará lluvias intensas, con acumulados que en algunos puntos podrían superar los 300 milímetros. Se prevén además vientos intensos en ciudades como Haikou y Wenchang.

El temporal coincidirá con el periodo vacacional por el Día Nacional de China, que comenzó este miércoles y se alargará hasta el 8 de octubre, lo que ha llevado a las autoridades locales a recomendar la suspensión de actividades al aire libre y la adopción de medidas de seguridad en el sector turístico.

Cantón ya sufrió el pasado septiembre los estragos del supertifón Ragasa, que dejó inundaciones y daños en el sur de China después de provocar 17 muertos en Taiwán, así como graves destrozos en Hong Kong. EFE

