Alerta en la isla francesa de La Reunión por la erupción probable o inminente de un volcán

1 minuto

París, 1 ene (EFE).- Las autoridades de la isla francesa de La Reunión, en el océano Índico, activaron este jueves el nivel de alerta 1 en torno al volcán del Piton de la Fournaise ante una erupción «probable o inminente».

En un mensaje en su cuenta de X, el prefecto (delegado del Gobierno) formalizó ese paso a la alerta 1 porque el observatorio del volcán, uno de los más activos del mundo, ha puesto en evidencia «una crisis sísmica».

Según el observatorio, el magma está saliendo hacia la superficie de la montaña.

El prefecto señaló que se espera una «erupción probable o inminente» y por eso ha ordenado el cierre desde las 6.00 de la mañana al espacio de la montaña del volcán.

El Piton de la Fournaise se encuentra en una zona deshabitada al sureste de la isla y ha dado lugar a múltiples erupciones en los últimos años, la última en julio de 2023. EFE

ac/ess