Alianza y Plaza Amador firman goleadas en la sexta fecha del Clausura panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 23 feb (EFE).- Alianza y Plaza Amador lideraron la jornada de goleadas en la sexta fecha del torneo Clausura 2026 panameño, que este lunes completó su primera tanda de partidos interconferencias.

Un triplete de Rasheen Mathews, sumado a los tantos de Ricardo Mitre y Reyniel Perdomo, le dio el triunfo por 5-3 al Alianza sobre el Veraguas United.

Con la victoria, el conjunto perico llegó a nueve puntos y asaltó la cima de la Conferencia Este, que pertenecía al Sporting San Miguelito, que no jugó en esta jornada por compromisos internacionales y que ahora es tercer clasificado en con 8 enteros.

Por el Veraguas United, tercero del Oeste con siete unidades, anotaron Nedawr Zúñiga, en dos ocasiones, y Jeremy Villalba.

Plaza Amador protagonizó otro festival ofensivo al golear por 7-2 al Herrera.

Un doblete de José Murillo y los goles de Eric Davis, Daivis Murillo, Omar Browne, Héctor Ríos y Ovidio López sellaron la victoria de Plaza, que llegó a siete puntos y es cuarto en el Este. Por el Herrera, colista del Oeste con dos enteros, descontaron Alejandro Peñalba y Ronnie Villarreal.

El Unión Coclé, nuevo inquilino de la máxima categoría, derrotó por 1-0 al Árabe Unido.

El tanto de Derick Rowe permitió al Coclé sumar diez puntos y ser segundo en la Conferencia Oeste. Su rival, pese a la derrota, se mantiene con siete unidades en la quinta posición del Este.

En otro encuentro, el San Francisco, con goles de Ronaldo Dinolis y Adrián Popof, venció por 2-1 al Umecit.

Con el triunfo, los monjes llegaron a seis puntos y son penúltimos en el Oeste, mientras que Umecit, con siete, ocupa el sótano de la Conferencia Este.

El partido entre el Tauro y el Club Atlético Independiente (CAI), con el que se cerró la fecha este lunes terminó 2-2.

Con el punto, el Tauro llega a 9 unidades y es segundo en el Este, mientras que el CAI suma 12 enteros y se mantiene como líder de la división Oeste. EFE

