Amgen invertirá 300 millones de dólares en expansión en planta farmacéutica en Puerto Rico

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San Juan, 7 may (EFE).- La compañía biotecnológica estadounidense Amgen anunció este jueves que invertirá 300 millones de dólares adicionales para expandir sus operaciones de manufactura en Juncos, en el este de Puerto Rico, donde se producen medicamentos biológicos y los distribuye a más de 60 países.

«Amgen ha sido líder en biomanufactura en EE.UU. durante décadas, y esta inversión refleja nuestro compromiso continuo de construir y fortalecer la manufactura americana», sostuvo en un comunicado Robert A. Bradway, presidente y director ejecutivo de Amgen.

«Al expandir nuestras operaciones en Puerto Rico, estamos invirtiendo en la fortaleza a largo plazo de nuestra cadena de suministro doméstica, apoyando la retención de empleos americanos y asegurando que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que necesitan», enfatizó.

La expansión aumentará la capacidad de manufactura de medicamentos biológicos en Estados Unidos, apoyará la retención y el desarrollo de la fuerza laboral en Puerto Rico, fortalecerá la resiliencia de la cadena de suministro y avanzará tecnologías de biomanufactura de próxima generación, según se explicó.

Bradway hizo el anuncio junto a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio local, Sebastián Negrón Reichard.

«Puerto Rico cuenta con más de 60 años de excelencia en el sector biofarmacéutico, respaldados por una fuerza laboral altamente capacitada e infraestructura de clase mundial y Amgen lo sabe mejor que nadie. Seguiremos trabajando para que Puerto Rico sea el destino número uno de manufactura avanzada en EEUU», aseguró González.

La nueva expansión, a su vez, eleva el compromiso acumulado de la compañía durante la administración de González, desde enero de 2025, a casi 1.000 millones de dólares, posicionando a Puerto Rico como el principal centro de biomanufactura entre EE.UU. y sus territorios.

Amgen fue fundada en el 1980 en Thousand Oaks, California, con la misión de tratar enfermedades en las áreas de oncología, nefrología, cardiovasculares, inflamatorias y óseas.

Se estableció en Puerto Rico en 1992 y ha realizado una inversión acumulada de más de 4.000 millones de dólares desde su llegada. EFE

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