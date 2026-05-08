Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 may (10.00 GMT)

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Madrid, 08 may (EFE).-

San José.- El rey de España, Felipe VI, sostuvo este jueves un encuentro con el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la víspera del traspaso de mando en el país centroamericano que se llevará a cabo el viernes en el Estadio Nacional.

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San José.- El rey de España, Felipe VI ha asistido este jueves a la cena ofrecida por el mandatario saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno que se han desplazado al país con motivo de la investidura de Laura Fernández como nueva presidenta.

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Roma.- El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, recibe en Roma al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

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Cebu (Filipinas).- Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran este viernes su cumbre anual en Cebú (centro de Filipinas), con el foco en las crisis de seguridad alimentaria y energética derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Cebú (Filipinas).- Manifestantes protestaron este viernes en Cebú, Filipinas, para exigir a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), cuya cumbre anual se está llevando a cabo en la ciudad, la implementación de medidas para una transición hacia una economía libre de combustibles fósiles.

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Taipéi.- Los gobiernos de Taiwán y Paraguay firmaron este viernes tres acuerdos de cooperación en materia de justicia, ciberseguridad y tecnología avanzada, lo que representa un «nuevo hito» en la relación bilateral, en el marco de la visita de Estado a la isla del presidente paraguayo, Santiago Peña

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Járkov (Ucrania).- Un grupo de militares ucranianos ha participado este viernes en una ceremonia de entrega de certificados tras completar un curso de liderazgo en la región de Járkov, en el marco de la resistencia frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

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Maluku del Norte (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia buscan a 17 senderistas desaparecidos este viernes tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país.

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Tokio.- El beneficio neto de Nintendo creció un 52,1 % en su último ejercicio fiscal, concluido en marzo, hasta 424.056 millones de yenes (2.302 millones de euros), según su informe financiero publicado este viernes.

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Tokio.- El fabricante japonés de vehículos Toyota anunció este viernes que en su último ejercicio fiscal registró un beneficio neto de 3,85 billones de yenes (alrededor de 21.600 millones de euros), un 19,2 % interanual menos.

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Tokio.- El beneficio neto de la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony cayó un 3,4 % en su ejercicio fiscal de 2025, que cerró el pasado 31 de marzo, hasta 1,03 billones de yenes (5.599 millones de euros/6.566 millones de dólares), según su último informe financiero, publicado este viernes.

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Daca.- La Oficina de Estadísticas de Bangladés ha situado la tasa de inflación anual del país en mayo de 2026 en un 9,04%, lo que representa un aumento del 0,33% frente al 8,71% de marzo.

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Pekín.- China, tradicional emisora de turistas al exterior, busca ahora atraer más visitantes extranjeros, en un momento en que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) la sitúa en camino de disputar a EE. UU. el liderazgo económico global del sector antes de 2030, aunque buena parte de ese peso procede de su enorme mercado interno.

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Madrid.- La voz del cantante y productor argentino Alejo Stivel reaparece en su nuevo tema, ‘Déjame en paz’, en el que recupera la intimidad y la reflexión al ritmo del rock ligero junto con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los artistas a quien más admira.

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Madrid.- Frente a la superproducción de imágenes impulsada por la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) y la homogeneización de la estética urbana derivada de la gentrificación, algunos negocios apuestan por la artesanía y la rotulación a mano como forma de preservar la identidad visual de las ciudades.

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Ciudad Real (España).- La figura del arquitecto Miguel Fisac vive un proceso de revisión dos décadas después de su fallecimiento, cuando su obra -que dotó al hormigón de innovadoras texturas orgánicas- comienza a ser valorada con mayor objetividad, lejos de controversias que durante años condicionaron su percepción, según la Fundación que lleva su nombre.

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Ibiza (España).- El fotógrafo Allan Tannenbaum, que retrató a las estrellas de rock y la vida nocturna del Soho de Nueva York de los 70 y 80, también reconocido como fotoperiodista por sus coberturas de conflictos internacionales, tiene claro cuáles son sus años ‘dorados’: «Si tuviera una máquina del tiempo visitaría 1970 sin pensarlo».

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Lisboa.- João Neves, João Félix, Gonçalo Ramos y João Cancelo tienen en común no sólo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo.

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Lisboa.- El ‘fútbol andando’, una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal por revivir el espíritu competitivo de quienes fueron futbolistas en su juventud y ofrecer un espacio de convivencia e inclusividad a aquellos que buscan mantenerse en forma.

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Madrid.- Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró este jueves, a través de un comunicado en redes oficiales, que «en ningún momento» golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le «duele la situación» que vive su club.

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Madrid.- Los jugadores del Real Madrid han llegado, este viernes, a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde la primera plantilla realizará entrenamiento a puerta cerrada tras el incidente entre el francés Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, que acabó con el uruguayo en el hospital y ambos jugadores expedientados por el club.

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rmg/EFE

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