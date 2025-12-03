Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 de diciembre (16.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 3 dic (EFE).-

Asunción.- Paraguay, con una tasa de 43 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, encabeza las estadísticas en el Cono Sur de embarazos adolescente, atribuidos, entre otras causas, a abusos sexuales y uniones tempranas forzadas, advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Cancún (México).- A pocas semanas de que inicie la temporada invernal de vacaciones, la principal del año, gobierno y los prestadores de servicios se preparan para poner en marcha una serie de estrategias con las que buscan recuperar los niveles de ocupación en Tulum.

Madrid.- El Museo Arqueológico Nacional presenta La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, una exposición que se despliega por cuatro instituciones de Madrid y forma parte de un proyecto binacional que busca fortalecer los vínculos entre España y México.

Calcula.- El Foro de Activistas por la Discapacidad ha organizado este miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una manifestación en la ciudad india de Calcuta para exigir una mayor atención por parte de las autoridades sobre los problemas y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad.

Hong Kong.- El balance del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong aumentó este miércoles de 156 a 159 fallecidos, mientras la Policía anunció seis nuevas detenciones relacionadas con el suministro de equipos contra incendios y el órgano de seguridad nacional del Gobierno central acusó a «fuerzas hostiles» de tratar de aprovechar la tragedia con fines políticos.

París.- El fondo negro de los techos contrasta con la envolvente luz que llega desde la inmensa claraboya que ilumina una sala recién reformada del Louvre donde desde este miércoles relucen con más brillo las pinturas de los maestros españoles en el mayor museo del mundo.

Bruselas.- La ex alta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini y otros dos detenidos en la víspera han sido imputados este miércoles por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

Nom Pen.- El Gobierno de Camboya eximirá del IVA a todos los productos alimenticios producidos dentro del país hasta finales de 2028.

Sídney (Australia).- España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, según deparó este miércoles el sorteo celebrado en Sídney.

Berlín.- El vasco Iker B., víctima casual en febrero pasado de un atentado islamista en Berlín cuando visitaba el Monumento a Holocausto, declaró este miércoles en el proceso que se le sigue a un ciudadano sirio por intento de asesinato, durante una vista en la que describió las secuelas físicas y psicológicas que sigue arrastrado nueve meses después.

